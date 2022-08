Gazzetta: il Psg vuole chiudere per Fabian e separare la trattativa per Navas

Fabian Ruiz non è partito per Verona e prepara le valigie per Parigi.

Scrive la Gazzetta dello Sport, dopo la mancata convocazione del centrocampista azzurro per la gara di esordio contro il Verona. L’accordo per il prezzo dovrebbe essere stato trovato, il nodo invece resta per Navas. Il Napoli vorrebbe legare le due trattative, ma il Psg sta ragionando per separarle.