Elkann: «Abbiamo vinto 38 scudetti e tutte le coppe che c’erano da vincere»

All’amichevole della Juventus a Villar Perosa è presente anche John Elkann, che ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport sulla stagione che sta per iniziare.

Sugli obiettivi della stagione:

“Villar Perosa sicuramente ha portato bene alla Juventus come dimostrano i tanti titoli. Dobbiamo stare attenti perché il campionato italiano è più difficile rispetto al passato, l’Inter è la più forte, è strutturata per vincere, senza dimenticare il Milan e anche la Roma che sul mercato ha fatto un gran lavoro. Non sarà facile per la Juventus, il campionato italiano è cresciuto di livello e non sarà facile nemmeno a livello europeo. Oggi affrontiamo una Juventus U23 più competitiva, gioca bene e alcuni giocheranno anche nella prima squadra. Io credo che Di Maria darà tanto al campionato italiano”.