Dotto: Belotti alla Roma nel momento perfetto, i tifosi ci metteranno due secondi per amarlo

Sul CorSport. Darà una botta di adrenalina a un ambiente scosso da due infortuni, alla vigilia della partita con la nemica per definizione, la Juve

Belotti arriva alla Roma nel momento giusto, i tifosi giallorossi se ne innamoreranno. Già lo amano. Lo scrive Giancarlo Dotto sul Corriere dello Sport.

“La gente romanista ci metterà due secondi per amarlo perdutamente, al suo primo schiumante ingobbirsi verso la porta nemica o alla prima acrobazia da circo (il bello di Belotti, temperamento, passione e colpi da campione). Che dico due secondi? Lo ama già da settimane solo per questa sua silenziosa e cocciuta dedizione verso una maglia non sua, ma già sua”.

“l’indispensabile Gallo arriva nel momento perfetto, a ribaltare o comunque a dare una botta di adrenalina a un ambiente scosso da due disgrazie in serie e nonostante questo voglioso di mostrare al mondo di essere più forte di tutto”.

“Arriva l’asso giusto a pochi giorni dall’osso giusto, la nemica per definizione, che tu sia granata o rosso pompeiano, la Juventus. Copione perfetto. Belotti non è una ciliegia, è una magnifica torta. Mou lo sa bene, questo basta e avanza. Porterà gol, porterà energie e porterà fede. Di crederci fino all’ultima stilla e secondo”.