Di Lorenzo: «I tifosi hanno fatto la loro parte ed è stato bellissimo»

Il capitano del Napoli, Giovanni Di Lorenzo, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN al termine della partita contro il Monza.

«Oggi è stato emozionante per noi, i tifosi hanno fatto la loro parte ed è stato bellissimo. Noi difensori ci alleniamo bene perché davanti abbiamo gente di qualità che ci mette in difficoltà. Se non subiamo gol abbiamo le qualità per fare male sempre. Kvaratskhelia ha grandi qualità, è partito bene ma ci sono anche altri calciatori importanti. Ci sarà bisogno di tutti quest’anno, dobbiamo continuare così e cercare di portare a casa sempre la vittoria»