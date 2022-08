Damascelli: Il tiro all’Allegri è uno sport facile e comodo, ma le responsabilità sono di chi l’ha scelto

Allegri annuncia che la Juventus ha il dovere di vincere il campionato, Arrivabene e Cherubini hanno ricevuto l’imputata di non spendere: chi dice la verità e chi approfitta per scaricare ogni difficoltà sull’allenatore?

Scrive Tony Damascelli su Il Giornale a proposito della Vecchia Signora e punta il dito su Massimiliano Allegri colpevole, forse di essersi adagiato sulle vittorie passate, ma “non può vivere di rendita come nessuno in un club di livello, forse i due anni di sosta ne hanno condizionato spirito e attenzione”

La Juventus non ha gioco, non soltanto per le assenze importanti, non ha gioco e aspetta la soluzione episodica, il colpo di classe di uno dei suoi, preoccupa lo stato mentale, l’assenza di quel carattere cinico che da sempre l’ha contraddistinta