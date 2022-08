Da Barcellona: «Verratti non va d’accordo con Galtier, potrebbe andare al City»

Da Barcellona il giornalista Gerard Romero ha raccontato una voce che si sta diffondendo rapidamente nel mondo del calcio. Un giro che porterebbe Verratti al City, Bernardo Silva al Barcellona e De Jong al Psg con Galtier (e a questo punto Fabian).

“Ho difficoltà a pensare che, se arriva Bernardo Silva, Frenkie De Jong rimarrà. Per una questione di ingaggio e per una questione di spazio. Ma potrebbe esserci una mossa a tre tra Manchester City, Barcellona e PSG. Bernardo Silva finirebbe al Barça, Frenkie de Jong al PSG e Verrati al City. Al momento sembra inimmaginabile, ma questa assurdità emerge perché Verratti non va d’accordo con Galtier. Ci aspettiamo giorni intensi.”