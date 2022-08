Capello: «Ronaldo al Napoli porta in dote 20-25 gol. De Laurentiis sa fare bene i conti»

Fabio Capello sull’ipotesi Ronaldo. È intervenuto a Radio Anch’io.

De Laurentiis è uno che i conti li sa fare bene. Ronaldo è uno che porta 20-25 gol in dote, ma perdi un giocatore forte e giovane. È questione di soldi e prospettive: con Osimhen hai una prospettiva, con Ronaldo no. A Napoli sanno muoversi con molta lucidità. È un fantacalcio, questo. Ronaldo non fa gruppo, ma Spalletti metterà in evidenza le sue doti. E’ meno veloce di Osimehn al momento, però è uno che con due colpi ribalta il risultato. Ha più qualità, rispetto a Osimhen. Se guardi al presente dici Ronaldo, se guardi al futuro Osimhen”