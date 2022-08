Barbano avvisa, la Roma è da scudetto

È la Roma di Dybala, Zaniolo, di Pellegrini e Abraham, di Matic e Wijnaldum, di Spinazzola e Mancini, ma il Corriere si sofferma sulla prestazione dell’ex Juve

Dagli spalti della città eterna bagnati d’amore, o piuttosto da quelli smarriti di Torino, dove la sua partenza già pare come l’incomprensibile esilio del sublime. Dribbling di tacco, piroetta e tiro, assist pennellati con magica naturalezza, lui sta sempre nel gioco, come se quegli scambi a quattro, che dopo diciannove minuti portano Pellegrini al gol, e che si ripetono per tutto il primo tempo come una sinfonia, fossero una partitura imparata da anni, e non invece un recitare a soggetto che ogni volta inventa un copione diverso ed esemplare.