Arteta: «Sono quello che sono. Non chiedo di piacere alla gente, o che mi amino»

Al Guardian: «Non dormo se non ho sotto controllo ciò che accadrà il giorno dopo. Sono i giocatori a decidere chi è il leader, devono sentirlo».

Il Guardian intervista l’allenatore dell’Arsenal, Mikel Arteta. Il 4 agosto uscirà, su Prime Video, All or Nothing: Arsenal, il documentario sulla stagione 2021-22 del club inglese.

«Sono quello che sono. Non chiedo alle persone di piacere loro o di amarmi. Sono fatto così. Questa è la loro scelta. E la mia scelta è sempre cercare di essere me stesso, la persona con i valori con cui sono stato cresciuto».

L’immagine di sé ha poca importanza.

«Non riguarda me ma riguarda i miei cari e ovviamente a tutti piace essere apprezzati. Ma quello che vi garantisco è che vedrete chi sono e non solo io, chi siamo come club, che è la cosa più importante, molto più importante di me, e quella percezione, si spera, è positiva. Questo mi preoccupa molto più del mio personale».

Non ce l’ha con chi lo critica, soprattutto per la sua giovane età (ha 40 anni).

«Beh, esprimono i loro sentimenti quando stiamo perdendo partite di calcio. Siamo qui per vincere e non dovremmo mai dimenticarlo. Possiamo avere le migliori intenzioni, ma devi vincere le partite di calcio. E quando non lo fai come manager, vieni licenziato. È così semplice e chiaro».

Continua:

«Una delle nostre maggiori responsabilità – ed è una cosa bellissima – è rendere le persone felici e godersi certi momenti della loro vita. E noi ne siamo responsabili, ed è una grande pressione, ma allo stesso tempo è un potere incredibile da avere».

«Sono stato molto più consapevole della condizione cardiaca durante lo sviluppo e la crescita, perché c’erano alcuni problemi e alcune restrizioni, ma probabilmente non ero consapevole delle potenziali ripercussioni. I miei genitori lo erano. Sono stati davvero coraggiosi, perché hanno insistito e hanno detto: ‘Cercheremo di convincere il miglior dottore a darci consigli’. Sono stati davvero onesti, ma allo stesso tempo coraggiosi, a permettermi di fare certe cose».

Sua madre si preoccupava sempre quando giocava.

«Mia madre non ha mai voluto vedermi giocare perché nella sua mente c’era sempre quel problema: quando spingerà il mio cuore al limite, cosa accadrà?‘».

E suo padre?

«Mio padre era un po’ più forte e credo si sia reso conto: ‘Non lo fermerò sia che sia un calciatore professionista o che giochi con i dilettanti. Non importa quanto sia competitivo, giocherà allo stesso modo’».

Arteta era, dice, un bambino molto attivo che giocava molto a tennis, oltre che a calcio. Faceva fatica a restare fermo.

«È stato difficile tenermi seduto su quel tavolo. Ma ero abbastanza responsabile. Così, quando ho saputo che dovevo fare qualcosa. L’ho sempre fatto».

«Mio padre in quel senso era davvero molto disciplinato con me. La minaccia era semplice e molto efficace: se non lo fai, non giochi a calcio. Quindi non c’era scelta per me».

Nella gestione dei suoi giocatori imita il comportamento di suo padre con lei?

«Il modo in cui sei stato cresciuto ed educato è una parte enorme di ciò che sei come persona, anche come padre, per cercare di trasmettere quei valori anche ai tuoi figli. Quindi questo è quello che cerco di fare».

Studia tecniche di gestione nel tempo libero?

«Molto. Mi piace leggere di altri settori, molti sport. Ho molti contatti con altri sport che sono super ricchi in termini di come gestiscono la cultura, come gestiscono situazioni diverse, come applicano i metodi nello stile di gioco che desiderano. Gran parte della mia educazione, non si ferma qui. Lingue: se potessi imparare il tedesco, lo farei domani. Quando ho tempo e quando sono in macchina passo sempre il mio tempo a fare cose del genere».

Arteta rifiuta l’idea che ci sia un leader naturale.

«Il ruolo ti dà la possibilità di diventare un leader ma i giocatori decidono chi è il leader e devono sentirlo».

E quando gli viene chiesto perché i giocatori lo accolgono con tanto fervore, parla dello staff.

«Abbiamo le persone giuste qui per cercare di convincerli che sono nel miglior club del mondo, che cercano di fare le cose giuste, cose che sono utili per loro, che si sentiranno protetti se falliscono e che ci si fiderà di fare quello che abbiamo chiesto loro di fare. Non puoi farlo da solo».

Per quanto riguarda l’aspetto più difficile della gestione:

«Probabilmente quel confine tra il personale e il professionale e quando… devi prendere una decisione in base al professionista».

Dice di aver perso il sonno per il lavoro, anche se aggiunge che tale insonnia è rara.

«Penso di essere abbastanza bravo ad addormentarmi. Una cosa davvero importante per me è assicurarmi che ciò che accadrà domani sia sotto controllo. E che le cose che devo fare domani sono già sulla strada per essere fatte. Se non ce l’ho, allora lo trovo davvero molto difficile».