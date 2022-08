Allegri: «Milik ha esperienza. Ci tornerà utile»

Il tecnico della Juve, Massimiliano Allegri, è stato intervistato da Sky al termine della sfida vinta contro lo Spezia, grazie al gol di Milik al 92′

Pochi cambi di formazione?

«Siamo abbastanza freschi, non ne abbiamo bisogno. Abbiamo fuori diversi giocatori ed è normale continuare a puntare sugli stessi. Di Maria e Kostic sono entrati bene, così come Milik. I cambi sono importanti.

Ad inizio stagione l’importante è portare a casa i risultati. La condizione non è ottimale, giochiamo ogni 3 giorni, abbiamo giocatori nuovi: non è facile. Dobbiamo migliorare la gestione della partita, ovvero smettere di perdere palloni in modo banale, rimanere concentrati. Bisogna restare ordinati»