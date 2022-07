Villeneuve: «In radio Leclerc ha parlato come se fosse il leader Ferrari e invece non lo è»

Jacques Villeneuve ha commentato l’ultimo Gran Premio di Formula Uno, a Silverstone. Lo ha fatto su Formule1.nl.

Chissà, forse questa vittoria ridurrà un po’ la pressione di Sainz. Adesso otterrà più pole o vincerà più gare? Sono molto curioso di sapere se subirà le conseguenze della pressione di lottare per il Mondiale. È un ragazzo intelligente e sensibile con una buona macchina. (…) Una cosa è certa, Carlos Sainz non è più il figlio di Carlos Sainz.

Villeneuve parla anche di Leclerc che via radio ha chiesto che lo lasciassero passare, richiesta negata da Mattia Binotto.

La Ferrari deve lavorare sulla sua comunicazione. Leclerc ha parlato come se fosse stato nominato leader della scuderia e invece non lo è, nemmeno da contratto. È troppo presto per queste distinzioni, Sainz ha ancora una possibilità. Prendere una decisione troppo presto, mentre entrambi i piloti hanno ancora la possibilità di vincere il titolo, può rivelarsi un boomerang per la squadra. Nel 99 Eddie Irvine diede molti punti a Michael Schumacher e alla fine perse il Mondiale.

Penso che la Ferrari non sarà molto felice del tono di Leclerc alla radio. A Sainz è stato detto di aumentare il ritmo. Questo dovrebbe essere sufficiente, dovrebbe porre fine ai messaggi radio. Non ha senso insistere, tutto viene trasmesso e non è bello per la Ferrari. Fallo in privato dopo la gara.