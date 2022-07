Tuttosport: Mertens è stato proposto alla Juventus che non ha scartato l’idea

Iniziativa degli intermediari. La trattativa ancora non c’è. Il sì del calciatore è tutt’altro che scontato per il suo forte legame con Napoli

Tuttosport scrive che il nome di Mertens è finito sulla scrivania della Juventus. È stato proposto dagli intermediari.

Alla “lista attaccanti” della Juventus s’aggiunge anche Dries Mertens. Il 35enne belga, separatosi dal Napoli dopo 9 anni, è svincolato e insegue una nuova avventura. Tramite i soliti intermediari il nome dell’ex Psv è arrivato anche negli uffici della Continassa. I dirigenti bianconeri non hanno avviato una trattativa, ma secondo i ben informati non hanno nemmeno scartato a priori la possibilità. Semplicemente hanno cominciato a valutare i pro (spessore internazionale, duttilità e cartellino gratis) e i contro, come ad esempio l’età (35 anni). Se l’idea Mertens evolverà in qualcosa di più serio si capirà nelle prossime settimane. Dipenderà dalla Juventus, che in questo momento sta sondando diversi profili di attaccanti, ma anche da Mertens stesso. Perché il sì del belga è tutto tranne che scontato visto il suo legame fortissimo con il Napoli, Napoli e la tifoseria azzurra.