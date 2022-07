Spagna 1982? Ognuno ha i suoi Mondiali: in Spagna oggi celebrano Sudafrica 2010

Mentre da noi vanno avanti le celebrazioni dei 40 anni del Mundialito, Diario As ricorda che 12 anni fa la Spagna vinse il suo Mondiale, battendo l’Olanda in finale

Spagna 1982? No, in Spagna oggi celebrano Sudafrica 2010. Almeno un po’. Ognuno ha le sue ricorrenze. D’altra parte anche da noi il Mundialito iconico di Rossi e Bearzot vecchio di 40 anni ha offuscato l’anniversario dell’Europeo dello scorso anno. E così mentre da noi impazzano da un mese ormai i festeggiamenti per quel Mondiale lontano, su Twitter Diario As riporta alla memoria dei suoi lettori l’11 luglio del 2010, il giorno in cui la nazionale spagnola divenne campione del mondo battendo in finale l’Olanda 1-0. Con la più classica delle domande-ricordo: che stavate facendo quel giorno di 12 anni fa?

😜 ¿Qué estabas haciendo tal día como hoy hace 1️⃣2️⃣ años?

☺️ Este de aquí abajo, marcando ‘el gol de todos’ 🇪🇸🇪🇸🇪🇸 pic.twitter.com/APrDSN2lcq — Diario AS (@diarioas) July 11, 2022