Scontro tra Kim e Osimhen in allenamento, il nigeriano costretto ad abbandonare il campo per qualche minuto

Oggi Kim si è allenato per la prima volta con il Napoli ma con troppa irruenza. Tuttomercatoweb.com racconta di uno scontro del nuovo arrivato con Osimhen. Uno scontro abbastanza forte da costringere il nigeriano a sospendere la seduta per qualche minuto, prima di tornare in campo e stringere la mano al compagno di squadra.

“al Teofilo Patini ci sono stati attimi di panico tra i tifosi presenti a causa di un duro – ma fortuito – contrasto tra Kim Min-jae, allenatosi per la prima volta in gruppo, e Victor Osimhen. Ad avere la peggio è stato quest’ultimo, colpito ad un piede e costretto ad abbandonare anzitempo la seduta pomeridiana, leggermente claudicante. Solo una botta, nulla di grave: pochi minuti di stop in panchina e l’ex Lille è tornato ad allenarsi”.