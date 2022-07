Ribery: «Nel 2013 persi il Pallone d’oro per una scelta politica. La Nazionale non mi ha rispettato come uomo»

Alla Gazzetta: «Ho bisogno del contatto umano. I tifosi sanno che ci sono sempre: il campione non può essere campione solo in campo».

La Gazzetta dello Sport intervista Franck Ribery. Ha rinnovato il suo contratto con la Salernitana per un altro anno.

«Sono fiero di me, la passione è una inesauribile fonte di energia. Ho 39 anni, ma spero di andare avanti ancora. Quando ero bambino, restavo a giocare fino alle 2 del mattino per le strade del quartiere. E oggi Ribery ha ancora la stessa voglia del bimbo Franck».

Sull’Italia, dove ormai è da quattro anni:

«L’Italia mi è sempre piaciuta: la mentalità, la lingua, il cibo. Firenze è meravigliosa e ha un pubblico incredibile. E poi Salerno… Ho trovato grande affetto: qui vivono tutti per il calcio. Quando non vinciamo vedo la tristezza negli occhi dei tifosi e mi dà fastidio. Io non sono tanto bravo ad accettare le sconfitte, non ho mai imparato. L’anno scorso ho capito che la situazione era difficile e ho fatto di tutto per raggiungere la salvezza. È diverso dalla vittoria di una coppa, ma le emozioni sono immense: quell’impresa resterà per sempre nel mio cuore».