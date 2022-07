Repubblica: Ospina a un passo dall’Al-Nassr, nelle prossime ore può arrivare la fumata bianca

Al rinnovo fino al 2027 di Alex Meret corrisponde – salvo sorprese – il saluto del Napoli a David Ospina, che da qualche ora è anche formalmente svincolato, libero di accordarsi con altri club. Gli azzurri hanno deciso di puntare sul friulano, che non avrà più alle spalle il colombiano a contendergli i galloni da titolare.

A fornire aggiornamenti sul futuro di Ospina è l’edizione online di Repubblica, nel consueto approfondimento dedicato al calciomercato. Sarebbe andato al Real Madrid poi però Lunin non è partito. Ora è a un passo dall’accordo con l’Al-Nassr, giocherà nella Lega saudita e sarà allenato dall’ex Roma Rudi Garcia. Repubblica scrive:

David Ospina è in trattativa con l’Al-Nassr. Il club saudita ha chiuso per l’arrivo di Rudi Garcia come allenatore e adesso punta sul portiere colombiano. Ospina – da oggi ufficialmente svincolato – ha detto addio al Napoli. Il Real Madrid – con il quale il 33enne era in parola – non ha approfondito il discorso e i 4 milioni offerti dall’Al-Nassr rappresentano una cifra molto importante. Nelle prossime ore potrebbe arrivare la fumata bianca.