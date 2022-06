Ospina non va più al Real Madrid. Può scegliere il suo futuro, anche di restare a Napoli

Resta Lunin a fare il secondo di Courtois. Ospina è svincolato, bisogna capire le intenzioni sue e del Napoli

Il Real Madrid non cerca più un portiere che faccia da secondo a Courtois. Contrariamente a quanto inizialmente previsto, l’ucraino Lunin non andrà a fare un’esperienza altrove. Il promettente 23enne resta a Valdebebas, alla corte di Ancelotti, e quindi il Madrid sta bene con i numeri uno. Nelle scorse settimane il nome di Ospina è stato ripetutamente affiancato alla squadra che quest’anno ha vinto Champions e Liga (oltre alla Supercoppa spagnola).

Il fatto che Ospina non vada più al Madrid, non implica che il portiere colombiano rinnovi con il Napoli. Dipende anche dai piani del club. Che vuole fare? Punta, come sembra, su Meret? O rivede i propri piani e decide che il numero uno sarà il colombiano? Ospina è comunque a fine contratto e può scegliere dove andare.