Reina: «Ho sempre sperato di tornare al Villarreal, chiuderò qui la mia carriera, tra un anno o due»

In conferenza stampa: «Il club ha avuto meriti straordinari la scorsa stagione. L’obiettivo deve essere lottare per entrare in Champions»

Pepe Reina è ufficialmente il nuovo portiere del Villarreal. Oggi l’ex Lazio ha parlato in conferenza stampa, ammettendo di essere molto felice di essere tornato nel club spagnolo dopo 17 anni.

“Ho sempre avuto la speranza e l’illusione di tornare. Non potrei concludere meglio la mia carriera perché mi ritirerò qui. Se sarà un anno o due, si vedrà. Spero che questo club continui a crescere e continui ad essere un punto di riferimento in Spagna e in Europa e il mio apporto sarà disponibile fin dal primo giorno”.

Reina ha detto di aver seguito il Villarreal la scorsa stagione per analizzarne le partite.

“Hanno avuto meriti straordinari, la fatica della Champions ha inciso sul campionato. L’obiettivo deve essere quello di lottare ancora per entrare in Champions per avere una buona salute sportiva e finanziaria e la Copa del Rey e la Conference League sono due obiettivi che segneremo d’ora in poi. Il Villarreal ha ottenuto cose che erano inimmaginabili 17 anni fa. O forse erano nella mente di Fernando Roig e pochi altri, ma la gente non lo vedeva”.

Sarà in competizione con l’argentino Gero Rulli.

“Sarà una gara molto sana, logico che lui parta come titolare”.