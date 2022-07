Pogba: «La Juve mi ha dato l’opportunità di essere Pogba, è tutto per me»

Paul Pogba ha rilasciato alcune dichiarazioni al canale Twitch della Juventus dopo l’ufficialità del suo ritorno.

“Home sweet home: mi sento veramente bene, ho trovato un’atmosfera che non posso spiegare. Sono molto felice e impaziente di giocare di nuovo in bianconero. Ho accettato nella speranza di ritrovare la gioia di giocare a calcio. Ho parlato con il mister, con gli ex bianconeri come Marchisio, Evra, Dybala, anche Cuadrado. Ho parlato con Nedved e il Presidente, mi sono sentito bene riguardo a questa decisione e sono tornato. La Juve mi ha dato l’opportunità di essere Pogba, è tutto per me e io voglio ripagare tutto quello che ho ricevuto, con rispetto, gioia e trofei. Questo meritano i tifosi e la società. Ho ripreso il numero 10 che avevo lasciato al mio amico Dybala. Messaggio ai tifosi? It’s time! Sono felice, ma sarò più felice quando riporteremo lo scudetto a casa!”.