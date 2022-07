Ordine: i tifosi hanno superato il limite, pretendono rinforzi senza preoccuparsi delle conseguenze

Su Il Giornale, Franco Ordine scrive degli appelli del calcio italiano alla sostenibilità.

“All’inizio, cioè qualche anno fa soltanto, ci fu in solitaria avventura il Milan di Elliott a declinare questo nuovo format del calcio italiano, assediato da debiti, da voraci agenti e soprattutto da tifosi insensibili ai deficit di bilancio. Poi si accodò Beppe Marotta, sospinto dalle condizioni finanziarie dell’Inter. Adesso è il turno di Urbano Cairo, presidente del Torino e di Rcs, il colosso dell’editoria: è sceso in campo dopo aver realizzato il “colpo grosso” della cessione di Bremer alla Juve per 50 milioni per ricordare a tutti che «il calcio va ripensato perché ha raggiunto un livello esagerato» aggiungendo la realtà deprimente di questi mesi, «i club in Italia non sono più sostenibili»”.