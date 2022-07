Ordine: facce scure in casa Milan, toccherà a Pioli rasserenare l’ambiente

Su Il Giornale. Quando Maldini ha annunciato alla stampa il rinnovo non è sembrato entusiasta, non ha incassato tutte le sue richieste

La faccia di Maldini mentre dava l’annuncio del rinnovo del contratto con il Milan, due sere fa, non era certo la faccia di un milanista contento, scrive Franco Ordine su Il Giornale. Ora toccherà al tecnico della squadra, Stefano Pioli, rasserenare gli animi a Milanello.

“Ci fosse stato in giro (e ne avvertiamo molto la mancanza) Beppe Viola con il suo “ufficio facce”, aperto ai tempi spensierati della pasticceria Gattullo, sarebbe sicuramente partito dalla faccia di Paolo Maldini uscito da casa Milan giovedì sera e fermatosi dinanzi al capannello di cronisti per confermare l’avvenuto rinnovo contrattuale. Non è una faccia di milanista entusiasta, avrebbe magari chiosato”.