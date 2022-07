Mkhitaryan: «Avevo un obiettivo: far vincere questo club e i tifosi. L’abbiamo raggiunto a Tirana»

Mkhitaryan lascia la Roma a parametro zero dopo tre stagioni in giallorosso. L’anno prossimo giocherà nell’Inter. Il club milanese ha definito nelle scorse settimane l’ingaggio dell’armeno, per poi ufficializzarlo in mattinata. Il trequartista ex Arsenal si aggiunge quindi a Asllani, Lukaku e Onana, è il quarto acquisto dell’Inter. Prima di lasciare la Capitale, però, Mkhitaryan ha voluto salutare i tifosi e il club con una lettera, che ha pubblicato sui social. La riportiamo di seguito.

Cari giallorossi,

la Roma è un club davvero unico. Dal giorno in cui sono arrivato fino alla finale di Conference League e oltre, il vostro supporto è stato eccezionale e ne andrò sempre molto fiero. Quando mi sono messo per la prima volta questa maglia avevo un obiettivo: far vincere questo club e fare felici i suoi fantastici tifosi: obiettivo raggiunto a Tirana! Questo trionfo è stato la perfetta conclusione dei miei tre anni in giallorosso. Ora è il momento dei saluti. Voglio ringraziare tutte le persone che lavorano nel club per il rapporto speciale costruito insieme in questi anni. Un enorme grazie al nostro staff tecnico e in particolare al mister Mourinho per la sua fiducia e attenzione nei miei confronti e per le straordinarie motivazioni che mi ha dato come giocatore. Ho dato tutto me stesso per la Roma dentro e fuori dal campo. È stato un grande onore giocare qui e non dimenticherò mai gli straordinari momenti vissuti insieme. Questo club e la Città Eterna rimarranno per sempre nel mio cuore. Vi voglio bene! Grazie Roma. #DajeRoma