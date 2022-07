Luca Barbarossa: «Cantai con Maradona ad un concerto, ballava dietro le quinte, era intonatissimo»

Diego Armando Maradona era innamorato di una canzone di Luca Barbarossa, “Roma spogliata”. Lo racconta lo stesso cantautore in un’intervista al Messaggero.

«Sì. Una volta la cantammo insieme, in concerto. Era il 1988, io ero all’apice del successo. La tournée fece tappa a Napoli. L’impresario mi disse che Diego sarebbe venuto al concerto. Un onore. Solo che era tutto sold out. E all’epoca non c’erano le aree per vip e influencer, come oggi. Nascosi Diego dietro l’impianto audio. Io suonavo e con la coda dell’occhio vedevo lui che ballava. Quando arrivò il momento dei bis, su Roma spogliata lo chiamai vicino a me. La gente impazzì. Partirono i cori: “Oh, mammà, ho visto Maradona, ho visto Maradona…“. Attaccai la canzone e lui, intonatissimo, si mise a cantare con me: un trionfo».