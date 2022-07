Libero e lo strano caso di Milinkovic-Savic: non lo compra nessuno, è prigioniero di Lotito

Su Libero, Claudio Savelli scrive dello strano destino di Sergej Milinkovic-Savic. Tutte le estati finisce sul mercato ma poi nessuno lo compra per il prezzo altissimo a cui lo venderebbe il presidente della Lazio, Claudio Lotito. Savelli lo definisce proprio un prigioniero di Lotito.

“Strano ma vero, Sergej Milinkovic-Savic è ancora al suo posto. La certificazione di miglior centrocampista della serie A solitamente contiene un biglietto aereo per il campionato più ricco e competitivo del mondo, come è accaduto con i vari Lukaku, Pogba e compagnia negli scorsi anni, invece nulla si muove. E il Sergente, di conseguenza, non si schioda da Roma”.

Con il tecnico c’è un rapporto di reciproca riconoscenza. Grazie a Sarri il rendimento di Milinkovic è aumentato notevolmente.

“Milinkovic è consapevole che difficilmente altrove raggiungerebbe un simile rendimento e per questo non forza la cessione: si accontenta e gode”.

Sa che cambiare maglia è rischioso, ma nel suo caso pesa soprattutto la variabile Lotito, appunto.

“L’altra variabile che rende il caso di Milinkovic-Savic strano, unico e forse irripetibile è Lotito. Il presidente ha dichiarato di «aver rifiutato un’offerta da 110 milioni» nell’agosto 2018, quando il serbo aveva 23 anni. Ora che ne ha 27 ed è all’apice dello splendore, l’Arsenal ne offre 55, la metà: per il numero uno biancoceleste è logico dire «no, grazie» e per le squadre italiane, tra cui soprattutto la Juventus che lo desidera da anni, è doveroso valutare soluzioni più economiche. Quello di Lotito è un gesto tanto ammirevole quanto rischioso perché da un lato permette alla Lazio di godere di un talento sopra la media della rosa, dall’altro impedisce di guadagnarci il massimo possibile e investire quei soldi per costruire una rosa più bilanciata e competitiva. Il paradosso, infatti, è che per un Milinkovic in campo c’è almeno un ruolo scoperto, ad esempio il terzino sinistro, e altri di certo non all’altezza”.

“Senza Milinkovic-Savic non c’è la Lazio e senza Lazio non riesce a stare Milinkovic-Savic. È un bel matrimonio, finché “offerta fuori mercato” non ci separi”.