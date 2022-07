La Verità: manca ancora il certificato di morte di Bochicchio, il test sul Dna non è ancora iniziato

Lo scrive La Verità, in un pezzo a firma di Alessandro Da Rold. Colpo di scena.

“a quanto risulta alla Verità non sarebbe stato ancora possibile effettuare l’esame del Dna sul corpo del broker di Capua, accusato di aver truffato vip, allenatori e calciatori per centinaia di milioni di euro. Secondo quanto ricostruito dal nostro giornale, infatti, in Procura erano convinti di avere già nelle banche dati il profilo di Bochicchio. In realtà non c’era. Così solo in questi giorni, con tutta probabilità la prossima settimana, saranno notificati al fratello Tommaso e alla madre dell’ex manager di banca, le richieste di sottoporli all’esame in modo poi da comparare le analisi con i resti carbonizzati rinvenuti sulla via Salaria”.