La Stampa: tra Koulibaly e la Juventus qualcosa si sta muovendo

La Stampa di Torino insiste su Koulibaly alla Juventus:

in cima alla lista della spesa c’è Kalidou Koulibaly. Il centrale senegalese è stato individuato dai bianconeri come l’uomo giusto per sostituire il partente De Ligt e nuovi indizi fanno capire che qualcosa si sta muovendo.

Il Napoli ha sondato il terreno con il procuratore del serbo Milenkovic (Fiorentina) in caso di partenza di Koulibaly. Il club di De Laurentiis non sta trattando il rinnovo del proprio totem, nonostante il contratto in scadenza tra un anno, e cerca una valida alternativa in caso di cessione: gli azzurri chiedono 40 milioni e sperano nell’inserimento del Chelsea o del Barcellona («Koulibaly? Non voglio parlare di altri giocatori, il nostro vantaggio è che molti vogliono venire al Barça», ha detto il presidente blaugrana Laporta) per evitare lo scenario “Spaccanapoli”, mentre la Juve resta alla finestra e nei giorni scorsi ha parlato a lungo con l’agente del senegalese.