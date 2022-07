La Stampa: Ronaldo, il sogno erotico diventato pornografia. Non adeguarsi al tempo che passa rende ridicoli

Su La Stampa, Gabriele Romagnoli spara a zero su Cristiano Ronaldo.

“Probabilmente ha ragione lui: non ha bisogno di consigli, sa sbagliare da solo. E da professionista. Ne pagherà le conseguenze e neppure tutta la fortuna accumulata equivale il prezzo della delusione finale a cui si sta consegnando . Ronaldo è un uomo solo per destino e, soprattutto, volontà. Quando segna non indica mai chi gli ha fatto il passaggio, ma sé stesso. Non corre verso i compagni, li aspetta. Non cena neppure con il mediano di spinta, soltanto con il terzo portiere”.

CR7 “è un gran testimonial dei vizi capitali“.

Ha curato il suo aspetto all’inverosimile, tra capelli e addominali, mantenendo quasi immutata l’esteriorità. Si è voluto convincere, così, che nulla fosse cambiato.

Ha commesso troppi “errori a peso d’oro”, regalato “indisponenza” ad allenatori

“che hanno provato a farlo ragionare non tanto con le loro idee, quanto con lo spazio (spingendolo dove la palla arriva e non dovrebbe portarcela lui) e con il tempo (“magari mezz’ora, un’ora, no eh? Tutto o niente?”). Si è preso, o gli hanno concesso, tutte le licenze possibili, poetiche e non. Gli aerei dedicati, le partecipazioni speciali, le aziende personali. Con la furbizia dei grandi è rimasto un giocatore decisivo per momenti non decisivi. Il tizio che si presenta in smoking all’assemblea di condominio. E adesso, ricco uomo?“.