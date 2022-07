La Lega Nazionale Serie A ufficializza l’ammissione della Team Volley Napoli nel campionato A3

Ora è ufficiale: la città di Napoli finalmente, dopo 22 anni, ha una squadra di pallavolo in Serie A: un risultato eccezionale

La Lega Nazionale di Serie A ha ufficializzato, con un comunicato, i nomi delle 54 società che prenderanno parte ai campionati di super Lega, A2, A3. C’è anche la Team Volley Napoli.

Dopo aver conquistato la promozione sul campo il 28 maggio dopo una stagione a dir poco travolgente, la squadra partenopea ha dovuto districarsi nella burocrazia e nella ricerca delle coperture finanziarie per poter partecipare al campionato professionistico della serie A3 nei tempi ridotti imposti dalla Lega. Alcuni nodi, purtroppo, sono ancora da sciogliersi, come ad esempio l’utilizzo del Pala Siani come campo di gara. La Lega impone degli adeguamenti ad una struttura che è patrimonio edilizio scolastico e dove intervenire è sempre complicato per via del rispetto delle regole burocratiche.

La notizia però, oggi, è questa: la città di Napoli ha finalmente, dopo ben 22 anni, una squadra di pallavolo in Serie A: un risultato eccezionale, considerate le difficoltà del praticare sport nella nostra città vuoi per le carenze nelle infrastrutture, vuoi per l’incapacità di portare avanti progetti seri nel tempo con il sostegno finanziario adeguato.

Nelle parole del direttore generale, Matano, tutta l’emozione del momento:

“Sono stanco per l’impegno profuso, ma felice, è stata una gara contro il tempo, non eravamo preparati a quanto richiesto dalla Lega per la partecipazione, e non mi riferisco solo alla parte finanziaria e per la struttura, ma anche ai termini perentori e ravvicinati da rispettare. In tanti ci avevano suggerito di rinunciare, magari di monetizzare con la vendita dei diritti e ripresentarsi ancor più forti l’anno prossimo, ma sentivamo il dovere morale di rappresentare la città di Napoli nella Lega di serie A, sentivamo il dovere di rispettare gli oltre 600 tifosi che hanno spinto la squadra in gara 2 della finale playoff, senza contare le 2000 collegate in streaming. Sicuramente c’è un pizzico di lucida follia in quanto, con il gruppo di dirigenti, stiamo facendo e l’ufficialità è solo il primo passo, ora è il momento di concentrarsi su tre aspetti fondamentali ovviamente legati tra loro: adeguamento della struttura- incontro con le istituzioni-ricerca di nuovi partners che sostengano la squadra; invitiamo gli imprenditori che volessero legare il proprio marchio ad una società giovane, con taglio manageriale, che opera in uno sport sano e che vuole dare di sè un’immagine green ed eco-friendly a contattarci , troveremo sicuramente una forma di partecipazione. L’obiettivo tecnico per questo primo anno non può che essere la permanenza nel campionato di A3, il nostro DS Comite è già all’opera e presto seguiranno le ufficialità delle conferme e dei nuovi innesti e anche il saluto a chi cambierà casacca, cui comunque dobbiamo un grande ringraziamento “.

I prossimi appuntamenti, prima dell’inizio del campionato sono la riunione Nazionale di Lega e Volley Mercato 19-20-21 luglio e la presentazione ufficiale della squadra a stampa istituzioni e sostenitori in programma a settembre.