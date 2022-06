Da una palestra scolastica alla Serie A, l’impresa della Team Volley Napoli. Ma ora servono soldi e strutture

La promozione in A3. Un sogno 22 anni dopo la ComCavi. Ora però serve l’aiuto della città per non disperdere l’energia e la passione profusa fin qui

Napoli ha finalmente, dopo ben 22 anni, una squadra di volley nei campionati della Lega di Serie A. Era dall’esperienza della Com Cavi Napoli, con il patron Latella, che fu capace di portare campioni come Van der Meulen all’ombra del Vesuvio, che non accadeva. Dopo di allora, con lo scempio del pala Mario Argento (di cui si aspetta ancora oggi la ricostruzione) iniziò il declino: si sa senza strutture è impossibile fare sport ad un certo livello.

Proprio in quegli anni iniziava a praticare la pallavolo Francesco Matano direttore generale della Team Volley Napoli. Dal suo sogno visionario nacque, nel 2016, il sodalizio partenopeo.

L’idea di Matano, sostenuto dalla moglie Roberta Bosco presidente del Team, ha trovato subito terreno fertile in Corrado Comite, direttore sportivo del club e in Paolo Aruta, uomo ovunque della società: insieme si sono messi al lavoro e hanno gettato le basi per creare una squadra di pallavolo come tutti noi, da atleti, l’avremmo sempre desiderata, come quei progetti che si ammirano in Emilia Romagna.

Al Sud, si sa, però, mai nulla è semplice: le strutture sono poche, si tratta per lo più di scuole pubbliche in concessione e totalmente da ristrutturare. Ma è qui che il progetto ha preso forma, prima con l’assegnazione dell’Istituto Galilei e, successivamente, grazie alla dirigente scolastica Rosa Mancini dell’ITC Siani, che ha intuito le grandi potenzialità del Team Napoletano. Ne è nato un rapporto pubblico/privato che non ha nulla da invidiare al cooperativismo che tanto viene decantato in altri posti d’Italia.

La Team volley Napoli, che intanto ha affiancato il main Sponsor Sacs della famiglia Criscuolo, ha capito che, prima che la squadra, fosse necessario dare una casa alla società. È iniziata così la ristrutturazione del palazzetto, il rifacimento dell’impianto docce e illuminazione, l’abbellimento degli spazi. Nel 2018/2019 è arrivata la promozione dal campionato regionale di serie C al campionato nazionale di serie B, la struttura dirigenziale è cresciuta, con il dottor Gianluca Squillace, sound manager, l’avvocato Attilio Mignone, Team Manager, il fisioterapista Dario di Domenico (anche lui ex pallavolista) e il sottoscritto, Fulvio Esposito, che si occupa della comunicazione del club.

Le stagioni 2019/20 e 2020/2021 sono state attanagliate dalla pandemia, i palazzetti sono rimasti quasi sempre chiusi ed è stato possibile vedere le partite solo con le dirette dalla pagina Facebook della società. È stato il momento in cui si è fatto quadrato: gli sponsor, la famiglia Morra di Sofarma, la concessionaria Autorally, Argosid, Casolaro Hotellerie, Huemam, Royal Continental, FDA Mc donalds – arcigraphic -SVM rappresentanze e tutti gli altri si

sono stretti alla squadra ed hanno tenuto duro.

Il dg Matano, passata la bufera, ha compreso che era il momento di organizzare una squadra di livello da consegnare al tecnico Calabrese, ed ha allestito, per il 2021/22, un team che già nella meravigliosa cornice della presentazione precampionato all’Hotel Royal Continental ha lasciato intendere che avrebbe detto la sua per i vertici del campionato. Parallelamente sono proseguiti gli investimenti nella struttura scolastica, con il club che ha acquistato delle tribune removibili e ha chiuso l’accordo con Città metropolitana per la sistemazione del riscaldamento invernale, proseguendo di concerto con l’istituto scolastico questa bella storia di sistema misto.

I risultati sportivi sono andati al di là di qualsiasi rosea aspettativa: la stagione regolare si è chiusa con una sola

sconfitta, si è giunti ai play off dove Canzanella, Calabrese, Pecoraro , Saccone, Botti, Giordano, Leone, Ardito, Pirozzi, Quarantelli, Ferretti, Di Domenico, Piscopo e lo stesso dg Matano nel doppio ruolo anche di giocatore hanno superato di slancio, guidati dal tecnico Calabrese, il primo turno contro Macerata. Nella finalissima contro Roma hanno dimostrato tutto il loro valore come gruppo rientrando da 0-2 a perdere solo ai vantaggi 3-2. Ma il capolavoro è arrivato in casa, nell’ultima gara, dove la squadra, spinta da un pubblico di 600 tifosi gasati dall’impianto stereo di Gianluca Squillace, ha chiuso in soli 3 set la pratica promozione.

Tra i presenti, anche l’assessore allo sport Emanuela Ferrante, che non ha voluto far mancare il proprio supporto a quello che troppo spesso viene definito sport minore. L’assessore ha già in programma un incontro istituzionale con la Team Volley Napoli per aiutare la squadra ad affrontare la prossima stagione di A3.

Alla dottoressa Ferrante non è sfuggito, che, nonostante la bella storia di collaborazione pubblico/privato, la situazione infrastrutturale sia veramente al limite e la Team Volley Napoli, che vuole degnamente rappresentare la città ha bisogno anche del contributo istituzionale per alzare ancora l’asticella.

Il dg Matano ha le idee molto chiare:

“Tanti ci hanno chiesto se cederemo il titolo, ma Napoli ha bisogno di una squadra professionistica a rappresentare la pallavolo; vogliamo essere da traino per l’intero movimento pallavolistico partenopeo. In quest’ottica si inquadra la partnership con la Volley World con la quale condividiamo il progetto per le giovanili, che reputiamo di fondamentale importanza dal punto di vista sociale. Dopo due anni pandemici i giovani devono riprendere a praticare sport, la serie A3 deve essere il punto di riferimento per quei giovani, come la Com Cavi lo fu per me e tanti altri ragazzi negli anni 90. Ora, si fa dura certo, sia dal punto di vista infrastrutturale, che economico. Invitiamo l’imprenditoria sana della città a farsi avanti, per noi sarà un piacere poter abbinare dei marchi vincenti alla nostra realtà sportiva, giovane, fresca. Le idee sono tante, abbiamo uno staff dirigenziale di professionisti che si sono affermati nelle proprie realtà lavorative e che condivide con passione questo progetto; con imprenditori, parte tecnica, media e stampa uniti, sono certo, centreremo l’obiettivo della salvezza nella prossima stagione. Ringraziamo il meraviglioso pubblico che ci ha sostenuto nella scorsa stagione e gli diamo appuntamento per il Campionato di A3 della prossima stagione”.

La determinazione è tanta, la passione smisurata, la Team Volley Napoli aspetta tutti perché tutti possono

contribuire a rendere il sogno realtà, portare la squadra ancora più in alto.