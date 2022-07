La Lazio presenta le nuove maglie in Piazza del Popolo, i tifosi fischiano e deridono Lotito 

Sul CorSport. Il patron fa finta di nulla davanti ai nuovi sponsor cinesi e intona un discorso populista. Dal pubblico parte il coro: “O Mizuno compraci la Lazio”

La Lazio ieri sera ha festeggiato a Piazza del Popolo. Erano presenti oltre ottomila tifosi per la presentazione della nuova stagione e della nuova maglia. Ma non tutto è filato liscio: il Corriere dello Sport racconta di una contestazione verso il presidente Lotito, fischiato sonoramente. Era presente anche Tare, mentre non c’era Sarri.

“Lotito, salito sul palco e rimastovi arroccato, è stato bersaglio di buu e fischi. È apparso nel momento in cui è stato presentato il nuovo sponsor tecnico Mizuno. Manila Nazzaro ha chiesto un caloroso applauso, sono partiti oltraggi in risposta alle asprezze, la bellicosità e l’intolleranza che hanno intriso i suoi ultimi messaggi verso i tifosi, più che mai insolenti: «Se qualcuno fischia – ha risposto Lotito alla mega fischiata – significa che qualcosa di buono abbiamo fatto. Se oggi siamo qui è per portare avanti un percorso di crescita, legato non solo ai risultati, anche a quello che dobbiamo rappresentare nel mondo. La nostra forza siete voi, dobbiamo raggiungere traguardi attraverso fatti concreti»”.

I tifosi non si sono fermati.

“Il tifo è sordo. Piazza del Popolo si è trasformata in Piazza dell’impopolarità, il presidente è stato dileggiato anche mentre parlava, ha dovuto alzare i toni. Solo contro tutti, è andato avanti cercando di generare una scossa, intonando un discorso populista e pacifista promettendo una grande Lazio, puntando sulla supremazia cittadina”.

Il quotidiano sportivo riporta le parole del patron.

«E’ grazie a voi e a questa vostra forza della passione, alla vostra presenza, che consente a tutti noi di essere qui. La Lazio sarà il futuro del calcio a Roma. Vogliamo parlare con i fatti e testimonieranno che abbiamo portato avanti un percorso che produrrà i famosi risultati che tutti aspettano. La Mizuno è un punto di riferimento del calcio mondiale e lo saremo anche sul campo. Stiamo allestendo una squadra in grado di competere con tutti».

Un discorso che non ha sortito effetti sul pubblico, al quale il presidente ha comunque rivolto una stoccata.

«Lo sponsor Mizuno è un valore aggiunto, un marchio mondiale che per la prima volta, dopo anni, ha scelto un partner del mondo calcistico e ha scelto la Lazio. Significa che la Lazio, contrariamente a quanto dicono i detrattori, viene considerata un punto di arrivo e non di partenza. Anche e soprattutto per i marchi internazionali».

A quel punto, dalla piazza si è levato l’urlo “O Mizuno compraci la Lazio”, racconta il Corriere dello Sport.

“I leader giapponesi della Mizuno, sul palco con Lotito, hanno iniziato a ridacchiare e saltellare. Nessuno ha tradotto i cori in diretta, chissà cosa gli avranno spiegato”.