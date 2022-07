La Lazio pareggia 0-0 con la Nazionale del Qatar

È andata meglio rispetto alla sconfitta per 4-1 col Genoa, anche senza la vittoria. Immobile sbaglia un rigore, ottime parate del portiere qatariota

La Lazio non ne ha presi quattro come contro il Genoa. Ma certo la situazione non è migliorata granché. La squadra di Sarri ha pareggiato 0-0 con la Nazionale del Qatar che non è propriamente il Brasile del 1970. La partita si è disputata a Salisburgo.

Ovviamente è calcio estivo. Fisiologicamente la Lazio non ha ancora nelle gambe quella esplosività indispensabile soprattutto nelle accelerazioni in attacco. L’occasione più importante è arrivata a inizio gara, al settimo quando la Lazio ha ottenuto un calcio di rigore ma Immobile ha colpito il palo.

Per il resto è stato dominio sarrita con una serie di parete del portiere della Nazionale qatariota: prima su Milinkovic Savic e poi due volte su Pedro. Nel finale, Luis Alberto sparacchio alto da buona posizione.