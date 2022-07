Kvaratskhelia ha scelto il suo numero di maglia: è il 77

Alla Dinamo Batumi vestiva la 20, con la Nazionale prende la 7. Nella storia recente del Napoli, hanno vestito la maglia numero 77 Gargano, El Kaddouri e José Sosa

Numero di maglia atipico per il nuovo acquisto del Napoli Khvicha Kvaratskhelia. Il georgiano sceglie una maglia che non aveva mai vestito: la 77. Finora, aveva vestito la maglia numero 21 in Russia, al Rubin, e la 18 e più recentemente la 20 nelle esperienze nel campionato georgiano. In Nazionale, abitualmente, sceglie la numero 7, ed è forse questo il motivo della scelta. Negli ultimi anni, al Napoli, hanno vestito la maglia numero 77 Gargano, El Kaddouri e José Sosa.

Il tweet del Napoli:

👕 Khvicha ha scelto il suo numero di maglia 👇 💙 #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/PxmiPMZswq — Official SSC Napoli (@sscnapoli) July 9, 2022