«Kim è intelligente e non commette errori gravi, sale molto come i centrali dell’Atalanta»

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Bruno Bottaro, giornalista esperto di calcio turco:

“Kim è un giocatore interessante, arrivato in sordina un anno fa quando il calcio orientale viveva una crisi. Il suo valore è più che triplicato rispetto ai 3 milioni costati al Fenerbahce. In un solo anno, nonostante una stagione complicata ed un’eliminazione brutta in Europa League, Kim si è fatto notare. Un giocatore atipico perché nonostante il suo metro e 90 è anche molto veloce.

Difficile rimpiazzare Koulibaly, perché è uno dei migliori centrali del calcio europeo. Però il discorso va fatto sul potenziale e costa relativamente poco. In un contesto come quello del Fenerbahce è emerso molto, ha giocato 40 partite e non facile essere così solidi nel campionato turco considerando campi, trasferte ed avversari difficili. Lui ha fatto molto bene, ha giocato spesso con il 4-2-3-1 e nelle decisioni del Napoli sarà stato rilevante.

Il Napoli lo prende al posto di Koulibaly ma non sarà facile. È diverso rispetto a Koulibaly ma ha delle caratteristiche simili al giovane Koulibaly. Il paragone che mi viene di più è con i centrali dell’Atalanta che salgono molto. Un difensore poco irruento e nel contesto turco è un’eccezione perché lì si infiammano spesso le partite e fioccano cartellini. Pensa tanto prima di intervenire e questa caratteristica si è notata subito nel Fenerbahce. Kim intanto ha svuotato l’armadietto e sta andando via dal Fenerbahce. Non potrà essere un trascinatore come poteva esserlo Koulibaly. Non è un leader di spogliatoio, ma non ha mai commesso errori gravi”.