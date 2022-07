Il Napoli saluta Koulibaly: «Rispettiamo la tua decisione di vivere altre esperienze»

«Sei e sarai sempre un esempio da seguire. Ti vorremo sempre bene e ovunque andrai ricordati che Napoli sarà sempre casa tua»

Koulibaly ha salutato il Napoli, ora il Napoli saluta Koulibaly. Il club lo fa con una lettera sul sito ufficiale, a nostro avviso sono fondamentali le ultime righe per ribadire che è stata una scelta del giocatore. Forse il Napoli si aspettava che anche il senegalese fosse più esplicito nel suo saluto, anche se lo ha scritto: «sento di dover partire e rimettermi in gioco». Purtroppo a Napoli non si gestisce un’azienda per gestire un’azienda, per raggiungere gli obiettivi. No, il problema principale è come uscirsene rispetto ai tifosi. Il che rende più o meno impossibile il raggiungimento di qualsiasi traguardo. Ecco il testo della lettera del Napoli. In nessuna delle due lettere si parla di soldi, non sia mai.

Kalidou, abbiamo trascorso insieme 8 stagioni ricche di emozioni vivendo momenti che rimarranno impressi per sempre nella nostra memoria. Sei arrivato a Napoli poco più che un ragazzo, vai via che sei un uomo, con la consapevolezza che tutto ciò che hai fatto con la maglia azzurra… E’ STORIA. Il tuo valore lo hai mostrato non solo in campo, ma anche nelle battaglie sociali, per le quali ci siamo impegnati insieme. In particolare contro la piaga del razzismo, per una società più giusta e solidale. Per la società, i tifosi e la città sei e sarai sempre un esempio da seguire perché Kalidou Koulibaly resterà uno di noi. Un uomo che vive la propria vita con impegno e serietà professionale. Le nostre strade si dividono. Rispettiamo la tua decisione di vivere altre esperienze. Ti vorremo sempre bene e ovunque andrai ricordati che Napoli sarà sempre casa tua.