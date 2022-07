Grignani: «Vasco è furbo, usa me per non essere messo alla gogna. Dicono sia un serpente ammaliatore»

Il Messaggero intervista Gianluca Grignani. A Sanremo ha affiancato Irama nella serata dedicata alle cover. E’ finito nel mirino delle polemiche perché aveva il viso gonfio che lo rendeva quasi irriconoscibile.

«Le critiche non mi hanno ferito, ci sono abituato. Ho letto tutto una settimana dopo. Hanno detto che ero gonfio: vero, avevo preso il cortisone per un abbassamento della voce. Alla fine si è parlato solo di me: è come se il Festival lo avessi vinto io. Per me non esistono regole quando si sale sul palco».