Gazzetta: Inter, i ritardi nella vendita di Sanchez e degli altri indesiderati pesano 20 milioni di ingaggi 

Sulla Gazzetta dello Sport un focus sulle cessioni che l’Inter non riesce a realizzare. Ci sono cinque giocatori da piazzare. In termini di ingaggio pesano 20 milioni di euro lordi. Sono Sanchez, Pinamonti, Lazaro, Salcedo e Agoumé.

“I numeri ancora non tornano, i tempi non sono maturi. Di sicuro Marotta e Ausilio hanno bisogno, per centrare la riduzione del 15% del monte ingaggi chiesta dalla proprietà, di abbassare il più possibile la quota dei 20 milioni. Non sarà possibile farlo del tutto, perché una parte sarà destinata ai famosi incentivi all’esodo”.

Il caso più spinoso riguarda Sanchez, ormai separato in casa ad Appiano: non partecipa alle amichevoli e continua a rifiutare tutte le destinazioni proposte.

Pinamonti ha uno stipendio da 2 milioni netti e ha molto mercato, ma ha detto no alla Salernitana, dalla quale l’Inter avrebbe incassato 20 milioni di euro per una cessione a titolo definitivo. Aspetta l’Atalanta o il Sassuolo,

Anche Lazaro è fuori dal progetto. Per lui gli unici interessamenti sono venuti dal campionato tedesco.

“In Italia, invece, si è mosso qualcosa per Salcedo e Agoumé, ma finora non in maniera concreta. Complessivamente sono altri due milioni lordi che il club di Zhang vorrebbe risparmiare. Non è un’impresa semplice, ecco perché i dirigenti nerazzurri sono in pressing. Serve ancora pazienza, ma il traguardo va centrato. L’Inter ha già diminuito di circa 35 milioni di euro lordi – al netto dell’incentivo concesso a Vidal – il monte ingaggi con gli addii fin qui completati. Superare quota 50, vorrebbe dire aver centrato il traguardo chiesto dalla proprietà. E magari aver fatto spazio all’ultimo colpo in entrata del mercato, il difensore centrale chiesto da Inzaghi per completare il reparto”.