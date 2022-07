Esame Suarez, rinviati a giudizio gli ex vertici dell’Università per Stranieri di Perugia

Per l’esame farsa dell’uruguaiano Luis Suarez all’Università per Stranieri di Perugia nel settembre del 2020 sono stati rinviati a giudizio gli ex vertici dell’Ateneo. Prosciolta invece l’avvocata della Juventus Maria Cesarina Turco. Lo ha disposto il gup Natalia Giubilei.

Rinviati a giudizio l’ex rettrice dell’università per Stranieri Giuliana Grego Bolli, il direttore generale Simone Olivieri e la professoressa Stefania Spina, con le accuse di falso ideologico, rivelazione di segreto d’ufficio e falso materiale.

Per l’accusa, l’Università avrebbe tratto “vantaggi patrimoniali” dall’esame di Suarez.

Scrive calcioefinanza che

i vertici dell’Università si sarebbero mossi ai fini di procurare all’Ateneo “il profitto derivante sia dal corrispettivo per l’iscrizione all’esame e per il corso on line di preparazione fornito al calciatore Suarez per un importo di 1.748 euro, nonché i vantaggi patrimoniali derivanti dalla prospettata attivazione di un rapporto convenzionale con la Juventus per future stabili collaborazioni nel settore della formazione linguistica di calciatori stranieri, anche del settore giovanile e dalla diffusione a livello internazionale dell’immagine dell’Ateneo, sui principali media nazionali ed esteri”.

Il proscioglimento dell’avvocato Turco era stato invece chiesto nell’ultima udienza dallo stesso pubblico ministero che inizialmente aveva sollecitato il suo rinvio a giudizio. Nell’unico capo d’accusa a lei contestato è stata indicata dalla procura di Perugia come “il legale incaricato dalla società Juventus football club”. Era infatti indagata per concorso in falso ideologico in relazione alle procedure per la fissazione dell’esame di Suarez.