Cosa prende? Quello che prende Nadal (ancora una volta mostruoso)

Lo spagnolo sembrava spacciato viste anche le precarie condizioni fisiche. La pausa bagno. Poi riesce a irretire l’avversario, non si arrende e vince al quinto

Rafa Nadal non si ferma. Va in semifinale a Wimbledon, batte Fritz in cinque set in una partita che sembrava irrimediabilmente perduta. Lo spagnolo aveva perso il primo set, era sotto nel secondo ed era in condizioni fisiche menomate, con un evidente problema agli addominali che gli rendeva complicato il servizio. La consueta visita in bagno destabilizzava Fritz che perdeva il secondo. L’americano vinceva il terzo ma non aveva la forza di uccidere il match. Il cosiddetto instinct killer che invece è stato iniettato a Nadal sin da piccolo. Per vincere contro lo spagnolo bisogna batterlo almeno tre volte. Almeno. Rafa si riprendeva, riusciva a mettere in difficoltà l’avversario col suo dritto e giocando molto lungo. Fritz cadeva nella trappola psicologica, e finiva per perdere 7-5 al quarto e 7-6 al quinto in un tie-break senza storia.

La semifinale sarà: Nadal-Kyrgios