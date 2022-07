CorSport: la Juve continua a fare e disfare ogni anno, una strategia che lascia un senso di precarietà

Sul Corriere dello Sport Roberto Perrone analizza la strategia di mercato della Juventus, che con gli acquisti di Pogba e Di Maria conferma la sua filosofia:

“l’usato (più o meno) sicuro e l’hic et nunc, cioè qui e ora. L’idea è quella di costruire una squadra competitiva subito, che riprenda il suo posto di nemico pubblico numero 1 immediatamente. L’idea di percorso nel tempo non esiste. È un modo come un altro di vedere il calcio, del resto, a parte il Sassuolo, non c’è nessuno in Italia che costruisca squadre in prospettiva, semmai prevale il profilo misto, come Milan (con una sproporzione verso i giovani) e Inter (metà e metà)”.