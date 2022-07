Che beffa per Pirlo: aveva già versato la caparra per una villa a Forte dei Marmi ma l’immobile è sequestrato

Allenerà in Turchia, al Karagümrük, ma voleva a tutti i costi una meravigliosa villa a Forte dei Marmi, per cui il tecnico ed ex calciatore Andrea Pirlo aveva già versato la caparra, una caparra di 500mila euro. Entro la fine dell’estate, doveva avere le chiavi in mano. È la storia raccontata dall’edizione odierna del Messaggero, che spiega di un vero e proprio «sogno infranto». Il motivo?

Ciò che Pirlo non poteva sapere è che il proprietario dell’abitazione, un oligarca russo, considerato tra l’altro molto vicino a Putin, è rimasto coinvolto tempo fa in una causa legale con l’agenzia immobiliare tramite la quale aveva precedentemente acquistato la proprietà.