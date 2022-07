Barone: «Il rinnovo di Italiano non è mai stato in dubbio, ma ovviamente devo ottimizzare le spese»

Il dg della Fiorentina: «Il mio compito è gestire al meglio il patrimonio di Commisso. Il nostro obiettivo? Creare una squadra competitiva»

Il direttore generale della Fiorentina, Joe Barone, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla stampa durante la conferenza di presentazione di Rolando Mandragora a Coverciano. Di seguito il resoconto di Tuttomercatoweb.com.

“Il nostro obiettivo per la prossima stagione è quello di costruire una squadra competitiva. Da quando siamo arrivati a Firenze Rocco ha dimostrato di voler investire molto sulla Fiorentina. Abbiamo la convinzione di poter fare un campionato importante e di essere competitivi anche in Europa. Per quanto mi riguarda è la prima sessione di mercato con vista sull’Europa, questo ci ha dato l’opportunità di arrivare ad altri tipi di giocatore”.

Ha parlato anche del rinnovo di Vincenzo Italiano, che ha vissuto un percorso tormentato nelle scorse settimane.

“Ho letto tante storie, ma in realtà non c’è stato nessun dubbio di proseguire insieme. Ovviamente ci sono delle trattative e il mio compito è cercare di gestire al meglio il patrimonio di Rocco cercando di ottimizzare le spese al massimo. Il rapporto con Vincenzo è ottimo e vogliamo costruire un futuro insieme. Italiano ha dato un’identità importante, lavorando anche sulla rosa dell’anno precedente. Siamo contenti di essere arrivati in Conference, potevamo arrivare anche in Europa League ma ci accontentiamo”.

Sulla Conference League:

“Noi non abbiamo intenzione di snobbare nessuna competizione e la vittoria della Roma ha dimostrato quanto sia importante per un club vincere questo trofeo. Mi auguro che anche la Fiorentina abbia la capacità di ricreare quell’entusiasmo con il percorso europeo, ma sono certo del fatto che dovremo fare un passo alla volta e concentrarci innanzitutto sulle due partite di agosto. Per gestire le tre competizioni servirà una rosa un po’ più ampia e sarà importante anche il settore giovanile, per questo sottolineiamo sempre l’importanza del Viola Park. Ieri ho partecipato qui a Coverciano ad un incontro dell’Eca e le condizioni del calcio italiano sono critiche. Da quando abbiamo rilevato la Fiorentina, i ricavi sono diminuiti e i costi sono aumentati, questo va tenuto di conto anche quando si danno certi giudizi sul nostro operato. Noi siamo riusciti a restare sugli stessi livelli del 2019.”