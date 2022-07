Allegri: «Alla Juve sono arrivati giocatori importanti. Abbiamo il dovere di vincere lo scudetto»

Il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, ha parlato in conferenza stampa dall’America, dove la squadra è in tournée.

“La Juventus come sempre parte per centrare tutti gli obiettivi, quest’estate sono arrivati giocatori importanti, alcuni d’esperienza e altri giovani, inoltre è il secondo anno quindi partiamo già da una buona base. Dopo essere rimasti un anno senza trofei, per la prima volta in dieci anni, abbiamo il dovere di vincere lo scudetto”.