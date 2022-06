Sinner cambia fisioterapista, arriva Bianchi l’ex di Tsitsipas

“Un piccolo intervento interrompe un grande sogno. È stata un’esperienza fantastica. In bocca al lupo per la tua carriera”.

Jannik Sinner non è tipo che ha paura di cambiare. Lo ha fatto quando le cose andavano comunque bene – la separazione da Riccardo Piatti – figuriamoci quando le difficoltà diventano evidenti. Così, dopo l’ennesimo infortunio, Sinner ha deciso di cambiare fisioterapista. Ufficialmente è stata una separazione forzata. Perché Paolo Cadamuro ha annunciato il suo addio a causa di un intervento chirurgico. Ha comunicato l’addio sulle storie di Instagram:

Al suo posto ecco Jérôme Bianchi fino a poco tempo fa fisioterapista di Tstitsipas (n.5 Atp), e in passato di Wawrinka e Maria Sharapova.

È stata fin qui una stagione travagliata per Sinner. Prima il Covid. Poi il ritiro a Miami per le vesciche. A Roma si è fermato per dolori all’anca sinistra. E a Parigi si è dovuto ritirare a causa di problemi al ginocchio destro.