Sconcerti: Ronaldo ormai è uno sfizio per pochi, tocca a lui trovare il prezzo giusto per il suo tramonto

Sul Corriere della Sera Mario Sconcerti si pone due domande su Cristiano Ronaldo: comprarlo è ancora un affare? E la seconda: chi può permetterselo?

Alla prima domanda Sconcerti risponde senza esitare che Ronaldo porta ancora con sé una differenza forte in termini di rendimento. Ma la seconda domanda è più delicata. Il suo ingaggio è troppo costoso.

“A Manchester aveva un ingaggio di 23 milioni netti. Questo lo mette fuori dal 99 per cento delle società europee. Nell’uno che resta ci sono squadre come City, Liverpool, in cui non è pensabile vederlo per una sana incompatibilità tattica. Restano il Real o il Bayern che si sono già espresse, pur nella vaghezza del mercato. Ci sono in coda realtà tipo Newcastle, bisognose di mondo e con la possibilità di pagarselo. Ma il prezzo di Ronaldo non è più quello di un affare. È di uno sfizio alato, un peccato d’amore per cui non si guarda il prezzo ma solo le conseguenze sull’amata”.