Sconcerti: «La gente è convinta di sapere sempre tutto ed invece dovrebbe fidarsi delle società»

Nel corso del suo intervento odierno a Tmw Radio, Mario Sconcerti ha affrontato il tema del rapporto tra i tifosi e le società nel calcio odierno. Parte dalla Roma e dalla Lazio.

«La gente è sempre convinta di sapere tutto e di sapere di più della società, invece secondo me servirebbe fiducia. Tifare la squadra non significa non discuterla, ma neanche discutere qualsiasi cosa. L’amore non esiste da solo, quella si chiama masturbazione. L’amore si costruisce, non si pretendono ricompense. Ma se si pretende indietro qualcosa (tipo vincere) non è più amore. Oggi c’è una bella faccia tosta di essere scontenti anche della Juve, oggi… e ci vuole una bella faccia tosta. Senza fiducia diventa tutto un dovere, e non è divertente dover rispondere sempre ai “doveri”, quando tu stai lavorando e coi soldi tuoi, mentre gli altri pretendono i tuoi doveri coi soldi tuoi, non coi soldi loro!»