Murray: «Ho quattro figli, non posso più essere incazzato per quattro giorni per aver perso una partita»

Alla Sueddeutsche: «Non penso a quando smetterò di giocare. Quando sono rimasto a lungo fuori ho provato come è la vita senza tennis e ora so che andrà bene»

La Sueddeutsche intervista Andy Murray. Il tennista scozzese ha 35 anni, gioca a tennis con un’anca di metallo. Ha quattro figli. Parla della difficoltà a lasciarli quando parte per andare ai tornei, non ama lasciare i figli troppo a lungo, dice, soprattutto ora che i più grandi sono sufficientemente grandi da capire quando sta per partire. E poi in due-tre settimane di lontananza i bambini fanno tanti progressi e lui non vuole perderseli.

«Il bambino più piccolo ha ora un anno, il più grande sei. All’improvviso parlano in modo diverso. E il piccolo va in giro tutto il tempo e inizia a pronunciare le prime parole. All’improvviso tutto va così in fretta».

Cerca di chiamarli spesso e ad orari fissi, ma a volte anche prima che vadano a scuola.

«Quando sono a casa, cerco di essere un papà normale. Porto in giro i bambini, li vado a prendere. Cerco anche di essere a casa prima che loro vadano a letto. Adoro questo ruolo di padre! Ma ammetto anche che non mi piace stare in casa con i bambini tutto il giorno. Mi piace anche andare con loro al parco, al cinema o qualche volta a cena da qualche parte. Ma posso anche dire che far uscire di casa quattro bambini contemporaneamente è una sfida».

Sul modo in cui pensa alla sua professione:

«Alcune cose sono cambiate molto nel mio modo di vedere. Lo noto dal modo in cui gestisco vittorie e sconfitte. Le mie emozioni oggi sono più costanti. Prima che ci fossero i bambini il tennis era la mia vita. L’unica cosa su cui ero concentrato. Se vinci, tutto è fantastico. Ma se perdi, tutto va male. Non sto dicendo che fosse giusto pensare in quel modo allora. Ma penso che molti atleti si sentano così. Sei semplicemente giudicato molto in base ai tuoi risultati. Mi piace ancora vincere e non mi piace perdere. Ma sento molto meno quell’effetto sui sentimenti. Ora lo so: devo tornare a casa ed essere un buon padre! Non posso più essere incazzato per quattro giorni per aver perso una partita di tennis».

Pensa mai di smettere?

«Non ho un piano per smettere. Ho la sensazione di poter giocare ai massimi livelli e battere i migliori avversari. Sto anche migliorando. Questo è importante per me. Continuo a giocare, a meno che non ci sia un altro grave infortunio. Questo potrebbe cambiare alcune cose. Proprio come un risultato incredibilmente buono potrebbe mandarmi un segno: potrebbe essere il momento giusto per smettere».

Dopo tanti anni l’addio allo sport fa paura? O un giorno sarà anche un sollievo?

«Mi sono preoccupato molto di questo quando ho avuto tutti quei problemi nel 2017 e nel 2018. Quando sono iniziati gli infortuni ero al primo posto nella classifica mondiale. Non avevo ancora pensato molto a quello che avrei fatto quando mi sarei fermato. E all’improvviso ho avuto questo infortunio e ho pensato: cosa succede se non riprendo più a giocare? Questo mi ha piuttosto preoccupato. Anche il tennis mi ha sempre dato molta struttura. Mi ha motivato. Quando l’operazione è arrivata, ho dovuto affrontare tutte le possibilità contemporaneamente».

Ora non ci pensa più con preoccupazione, dice.

«Non più e questo mi rassicura. Quando sono rimasto a lungo fuori dal campo ho potuto provare l’esperienza di come è senza tennis. Eravamo solo genitori. Ho giocato a golf. Ho passato molto tempo con i miei amici. Ora so che quando un giorno mi fermerò la vita andrà bene».

Quando torna a casa, i bambini le chiedono come ha giocato?

«Non proprio. I due bambini più grandi stanno iniziando a capire che gioco a tennis. A volte hanno anche la tv accesa quando gioco. Ma a loro non interessa ancora. L’altro giorno ho giocato a un Challenger a Surbiton, che è a soli 20 minuti da casa nostra. Mia moglie mi ha chiesto di venire a guardare con i bambini. Ero tipo, oh, lascia perdere. I bambini non saranno molto interessati al tennis. Certo, mi piacerebbe che tu mi vedessero, per capire cosa faccio. Ma non è la cosa più importante. Non voglio costringerli a vedermi giocare».