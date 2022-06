Martina Trevisan: «Il destino degli atleti spesso è terribile: non ci viene concesso di essere normali»

«Il punto di rottura fu non riuscire a sopportare le aspettative dell’ambiente esterno. Praticamente avevo perso la visione di cosa volesse dire essere una ragazza di 15 anni con le sue emozioni, la sua sensibilità, i suoi sogni quotidiani fuori dallo sport. Ero diventata un piccolo automa che doveva pensare solo al tennis. Il destino degli atleti spesso è terribile: non ci viene concesso di essere normali, viviamo in una dimensione in cui siamo entità senza un’età e senza sentimenti».