Una italiana in semifinale al Roland Garros 9 anni dopo: Martina Trevisan non si ferma più

L’ultima era stata Sara Errani nel 2013. Con questo risultato diventa la numero 1 italiana superando Camila Giorgi

Un’italiana in semifinale al Roland Garros, 9 anni dopo Sara Errani. Martina Trevisan a Parigi non si ferma più.

La tennista toscana ha battuto in due set la canadese Leylah Fernandez, testa di serie numero diciassette e finalista agli Us Open, 6-2 6-7(3) 6-3 in due ore e diciannove minuti.

Si tratta del risultato più importante in carriera. In semifinale, giovedì, affronterà la vincente del derby americano tra Coco Gauff e Sloane Stephens.

Con questo risultato Trevisan, da lunedì prossimo, diventerà la numero uno d’Italia scavalcando Camila Giorgi, eliminata ieri