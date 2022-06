Ilaria Capua: il virus durerà decenni, forse secoli. Anche il morbillo è figlio di uno spillover

Per il Corsera. « Il new normal non sarà come prima della pandemia. Emergeranno nuove varianti. Potrebbero apparire dei ceppi virali arlecchino con proprietà a noi sconosciute»

La virologa Ilaria Capua ha scritto un articolo per il Corriere della Sera sulla situazione del Covid-19, ne riportiamo alcuni estratti.

Proprio mentre infuriano le polemiche su mascherina sì o mascherina no, in un momento in cui pare che tutti abbiano preso il Covid 19, mi sembra che la miopia umana si sia di nuovo sostituita al buonsenso.Il Sars-CoV-2 non scomparirà né durante né dopo l’estate. Il Sars-CoV-2 è un virus all’inizio della sua corsa verso l’endemizzazione, è all’inizio di un macrociclo che durerà anni ed anni, di sicuro decenni; ma io credo addirittura secoli. D’altronde il morbillo (anche lui figlio di uno spillover) è qui che ci fa compagnia da oltre duemila anni.

E allora cosa ci dobbiamo aspettare, nel prossimo inverno che già ci sembra cupo e freddo non certo per le malefatte del Sars-CoV-2? Ci si deve aspettare che, come ogni coronavirus che si rispetti, emergeranno nuove varianti o sierotipi (un grado in più di distanza) anche attraverso il meccanismo della ricombinazione, che è tipico di questa famiglia virale. Insomma, potrebbero apparire dei ceppi virali arlecchino con proprietà a noi sconosciute.

Dovremo rincorrerle, dovremo farci imporre restrizioni o peggio dei nuovi lockdown? Dobbiamo temere per un nuovo inverno di angoscia? Per quanto detesti doverlo scrivere, il new normal non sarà come prima della pandemia; perché dovremo aggiustare le nostre vite alla presenza di questo nemico diventato subdolo.