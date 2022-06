Corsport: il Napoli ha fissato il prezzo di Ounas, 15 milioni trattabili

Piace al Monza. Lui per il momento non ha intenzione di rinnovare il contratto in scadenza nel 2023 e anche per lui il club potrebbe adottare la linea dura

Il prezzo è giusto? Lo dirà il mercato. Il Napoli ha fissato quello di Ounas: 15 milioni trattabili. Lo desidera il Monza di Berlusconi e Galliani. Scrive il Corriere dello Sport:

Adam per il momento non ha intenzione di rinnovare il contratto in scadenza nel 2023, mosso com’è dalla voglia di mettersi in gioco con continuità, ma il Napoli crede molto in lui e lo valuta oltre 10 milioni. Quindici di partenza, stando a quelle che sono le idee di base, ma comunque trattabili: se la situazione non si sbloccherà, e se lui alla fine opterà per restare a scadenza, il club potrebbe anche scegliere la linea-dura.